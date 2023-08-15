В горах Сочи пройдет четырехдневный спортивный фестиваль
В октябре 2024 года на курорте «Роза Хутор» проведут фестиваль Rosa Run
10-13 октября 2024 пройдет ежегодный спортивный фестиваль Rosa Run. На этот раз традиционно майские соревнования состоятся в октябре. Четыре дня во время забегов участников будут окружать осенние краски курорта «Роза Хутор».
Rosa Run — первый и единственный четырехдневный беговой фестиваль в России в горах. В 2024 году мероприятию исполнится девять лет.
В первый день состоится один из самых сложных забегов — Rosa Peak: бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину гору Роза Пик, а максимальный набор высоты составит 1150 м.
На второй день фестиваля запланирован командный забег Rosa Quest длиной около 10 км. Участники будут проходить испытания и выполнять задания на различных станциях бегового маршрута.
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В третий день пройдет полюбившийся всем участникам Rosa Carnival. Участники карнавала в костюмах пробегут дистанцию 2,1 км, а лучшие образы будут отмечены специальными призами и подарками.
В последний день начинающие трейлраннеры попробуют свои силы в Rosa Green Trail на 8 км, а более опытные бегуны примут участие в Rosa Red Trail на 26 км.
Все участники фестиваля получат трофейную футболку и смогут собрать коллекцию авторских медалей за каждый забег. Гостей также ждут спортивно-образовательная дневная и развлекательная вечерняя программы.
«Rosa Run — это особое событие в жизни нашей команды. Невероятно теплый фестиваль, праздник спорта для всей семьи. В 2020 году мы уже проводили его осенью и теперь повторим этот опыт. Более мягкая и стабильная погода, золотая листва и виды гор украсят наши соревнования. Я надеюсь, еще больше участников откроют для себя фестиваль», — рассказал гендиректор Rosa Run Владимир Шейкин.
«Мы рады вновь принять этот популярный праздник спорта и хорошего настроения. Уверен, что все участники фестиваля испытают только самые позитивные эмоции от впечатляющих горных ландшафтов, возможностей нашего курорта, преодоления себя на дистанциях и радости побед. Из года в год число любителей бега в горах Сочи растет, что неудивительно — программа Rosa Run всегда отличается разнообразием форматов и прекрасным балансом между спортом, знаниями и развлечениями. Каждый найдет для себя что-то важное и интересное», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.