В горах Сочи пройдет четырехдневный спортивный фестиваль

В октябре 2024 года на курорте «Роза Хутор» проведут фестиваль Rosa Run

10-13 октября 2024 пройдет ежегодный спортивный фестиваль Rosa Run. На этот раз традиционно майские соревнования состоятся в октябре. Четыре дня во время забегов участников будут окружать осенние краски курорта «Роза Хутор».

Rosa Run — первый и единственный четырехдневный беговой фестиваль в России в горах. В 2024 году мероприятию исполнится девять лет.

В первый день состоится один из самых сложных забегов — Rosa Peak: бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину гору Роза Пик, а максимальный набор высоты составит 1150 м.

На второй день фестиваля запланирован командный забег Rosa Quest длиной около 10 км. Участники будут проходить испытания и выполнять задания на различных станциях бегового маршрута.