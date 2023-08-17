Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Новым клиентам* в первый месяц после открытия карты теперь будут начислять 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.

Во второй месяц та же ставка действует при условии ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

С третьего месяца работают стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

Изменение коснется как новых, так и действующих карт.

Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:

Подробности о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» или «ФК Краснодар» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба получили 6% кэшбэка за успехи ФК «Краснодар».

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