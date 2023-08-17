Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
Новым клиентам* в первый месяц после открытия карты теперь будут начислять 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.
Во второй месяц та же ставка действует при условии ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.
С третьего месяца работают стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.
Изменение коснется как новых, так и действующих карт.
Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:
Подробности о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» или «ФК Краснодар» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.
**При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба получили 6% кэшбэка за успехи ФК «Краснодар».