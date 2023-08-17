Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Новым клиентам* в первый месяц после открытия карты теперь будут начислять 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.

Во второй месяц та же ставка действует при условии ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.