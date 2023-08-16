В Сочи границу между РФ и Абхазией пересекли 70 тыс. человек за сутки, там установили рекорд

В Сочи таможенники зафиксировали рекорд по количеству людей, пересекающих за сутки границу с Абхазией

В пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи рассказали, что за сутки 13 августа границу между Россией и Абхазией в обоих направлениях пересекли около 70 тыс. человек. Трафик стал рекордным для таможенного пункта.

Сотрудники таможни также сообщили, что в последнее время на пункте «Адлер» пропускная способность превышена в семь раз. Так, стандартным является трафик в 1,5 тыс. машин за сутки, а сейчас пункт обслуживает больше 11 тыс. автомобилей и около 68 тыс. человек.

В 2022 году на пункте пропуска рекордным стал показатель в 66 тыс. человек.

В соцсетях 16 августа публикуют видео, снятые на границе с Абхазией. Судя по кадрам, перед пунктом пропуска собираются длинные очереди.