В Краснодарском крае принимают заявки на третий конкурс губернаторских грантов

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Администрация Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани стартовал прием заявок третий конкурс грантов от краевой администрации

В Краснодарском крае 15 августа стартовал прием заявок на третий конкурс грантов губернатора Кубани 2023 года. Мероприятие проводится по программам развития гражданского общества.

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Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 сентября. Однако участников просят заранее присылать свои работы, так как для исправления возможных технических ошибок понадобится время. 

Всю информацию о грантовых направлениях и условиях участия можно найти на сайте, а ответы на основные вопросы — в разделе «Частые вопросы». Приступить к реализации финансируемых проектов победители конкурса смогут не раньше 1 декабря 2023 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае молодые люди могут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Вениамин Кондратьев Деньги Конкурсы поддержка малого бизнеса субсидии

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В Краснодарском крае принимают заявки на третий конкурс губернаторских грантов
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