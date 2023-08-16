В Краснодарском крае принимают заявки на третий конкурс губернаторских грантов

В Краснодарском крае 15 августа стартовал прием заявок на третий конкурс грантов губернатора Кубани 2023 года. Мероприятие проводится по программам развития гражданского общества.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 сентября. Однако участников просят заранее присылать свои работы, так как для исправления возможных технических ошибок понадобится время.

Всю информацию о грантовых направлениях и условиях участия можно найти на сайте, а ответы на основные вопросы — в разделе «Частые вопросы». Приступить к реализации финансируемых проектов победители конкурса смогут не раньше 1 декабря 2023 года.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае молодые люди могут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта.