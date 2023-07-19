В Краснодарском крае молодые люди могут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта

Жители края от 14 до 35 лет могут подать заявку на конкурс проектов «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты»

До 3 августа жители Кубани от 14 до 35 лет смогут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта по программе «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Конкурс направлен на поддержку малых проектных инициатив, получение опыта социального проектирования и участия в грантовых проектах.



Проект должен быть направлен на:

организацию занятости и самозанятости молодежи;

развитие малых территорий;

поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде;

работу с людьми с ОВЗ;

экологическое просвещение;

поддержку и развитие студенческого сообщества колледжей и техникумов;

поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

развитие наставничества в молодёжной среде;

содействие развитию гражданской идентичности;

развитие молодежного туризма;

популяризацию спорта и ЗОЖ;

сохранение исторической памяти;

развитие молодежных медиа;

сохранение семейных ценностей;

развитие и поддержку добровольчества;

профилактику негативного девиантного поведения и социализацию молодежи;

вовлечение молодежи в сферу науки и технологий.

Перед отправкой заявки необходимо ознакомиться с рекомендациями. Срок реализации проектов — с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Подать заявку на участие можно здесь, а по вопросам обращаться в центр молодежных инициатив по телефону 8(861)293-00-18.



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