В Краснодарском крае молодые люди могут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта

Краснодарский край

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  • © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com
    © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com

Жители края от 14 до 35 лет могут подать заявку на конкурс проектов «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты»

До 3 августа жители Кубани от  14 до 35 лет  смогут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта по программе «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Конкурс направлен на поддержку малых проектных инициатив, получение опыта социального проектирования и участия в грантовых проектах.

Проект должен быть направлен на:

  • организацию занятости и самозанятости молодежи;
  • развитие малых территорий;
  • поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
  • противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде;
  • работу с людьми с ОВЗ;
  • экологическое просвещение;
  • поддержку и развитие студенческого сообщества колледжей и техникумов;
  • поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
  • развитие наставничества в молодёжной среде;
  • содействие развитию гражданской идентичности;
  • развитие молодежного туризма;
  • популяризацию спорта и ЗОЖ;
  • сохранение исторической памяти;
  • развитие молодежных медиа;
  • сохранение семейных ценностей;
  • развитие и поддержку добровольчества;
  • профилактику негативного девиантного поведения и социализацию молодежи;
  • вовлечение молодежи в сферу науки и технологий.

Перед отправкой заявки необходимо ознакомиться с рекомендациями. Срок реализации проектов — с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Подать заявку на участие можно здесь, а по вопросам обращаться в центр молодежных инициатив по телефону 8(861)293-00-18.

Как сообщали ранее Юга.ру, В Сочи прошел конкурс на финансирование 20 молодежных проектов.

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