В Краснодарском крае молодые люди могут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта
Жители края от 14 до 35 лет могут подать заявку на конкурс проектов «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты»
До 3 августа жители Кубани от 14 до 35 лет смогут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта по программе «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«Каждый художник — это маг, живущий на земле»:
Конкурс направлен на поддержку малых проектных инициатив, получение опыта социального проектирования и участия в грантовых проектах.
Проект должен быть направлен на:
- организацию занятости и самозанятости молодежи;
- развитие малых территорий;
- поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
- противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде;
- работу с людьми с ОВЗ;
- экологическое просвещение;
- поддержку и развитие студенческого сообщества колледжей и техникумов;
- поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
- развитие наставничества в молодёжной среде;
- содействие развитию гражданской идентичности;
- развитие молодежного туризма;
- популяризацию спорта и ЗОЖ;
- сохранение исторической памяти;
- развитие молодежных медиа;
- сохранение семейных ценностей;
- развитие и поддержку добровольчества;
- профилактику негативного девиантного поведения и социализацию молодежи;
- вовлечение молодежи в сферу науки и технологий.
Перед отправкой заявки необходимо ознакомиться с рекомендациями. Срок реализации проектов — с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.
Подать заявку на участие можно здесь, а по вопросам обращаться в центр молодежных инициатив по телефону 8(861)293-00-18.
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