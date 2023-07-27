В Адыгее 42 фермерских стартапа получат гранты на развитие

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал об итогах конкурса грантов на создание и развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства

Глава региона отметил, что благодаря госпрограмме «Агростартап» в регионе существенно выросло число новых бизнес-проектов в агропромышленном комплексе. Грантом предприниматель может покрыть часть затрат на создание или развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Сумма такой поддержки увеличилась с 5 до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства, для других направлений — с 3 до 5 млн рублей.

«Данная мера поддержки в республике очень востребована. Всего в 2023 году на получение гранта претендовали 75 человек. Из них победителями конкурса признали 42 заявителя. Важно, что при господдержке в реализации одобренных бизнес-проектов в республике создано 42 фермерских хозяйства», — написал Мурат Кумпилов в телеграм-канале.

Еще одно мероприятие регионального проекта — субсидирование развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Здесь, по словам главы региона, тоже наметилась динамика. В первые годы реализации национального проекта на эти цели выделяли чуть больше полумиллиона рублей, в прошлом году — уже 4,9 млн рублей, а в 2023-м предусмотрели 12 млн рублей.

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«Мы видим эффективность проводимой работы, поэтому поручил продолжить внедрение мер поддержки аграриев, предложенных правительством страны. Нужно, чтобы линейка поддержки была доступна каждому предпринимателю», — отметил глава Адыгеи.