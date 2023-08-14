В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары

МЧС по Краснодарскому краю сообщило , что с 15 по 17 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри прогнозируют сильную жару 37 °С. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

На Черноморском побережье в Новороссийске и Геленджике ожидается пожароопасность пятого класса. Спасатели просят жителей Кубани соблюдать меры безопасности.



Рекомендации от МЧС:

носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором;

чаще находитесь в тени;

воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;

в период аномальной жары не забывайте о безопасности на воде;

находясь в лесах, не пользуйтесь открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев;

разводите костер на открытых площадках, а после потушите водой или засыпьте землей;

сообщайте о пожарах в лесу по телефону «101», в лесничество или администрацию сельского поселения. Организуйте эвакуацию людей из опасной зоны на дорогу, широкую поляну, к берегу ближайшего водоема, в поле;

если вы оказались у пожара в лесу, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня;

при тепловом поражении перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

По данным ЦГМС Краснодарского края, 15 августа в регионе переменная облачность. Днем и вечером в предгорных и горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с.



Температура воздуха ночью 19-24 °С, а днем 31-36 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью 16-21 °С, днем 28-33 °С. На Азовском побережье температура воздуха ночью 21-26 °С , днем 28-33 °С.



На Черноморском побережье небольшая облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 21-27 °С , днем 31-36 °С.



Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон на Черном море, по данным Гидрометцентра, продлится до 10 октября.