В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары

Краснодарский край

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  • Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани ожидается сильная жара. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 15 по 17 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри прогнозируют сильную жару 37 °С. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи автомобилей:

На Черноморском побережье в Новороссийске и Геленджике ожидается пожароопасность пятого класса. Спасатели просят жителей Кубани соблюдать меры безопасности.

Рекомендации от МЧС:

  • носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором;
  • чаще находитесь в тени;
  • воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;
  • в период аномальной жары не забывайте о безопасности на воде;
  • находясь в лесах, не пользуйтесь открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев;
  • разводите костер на открытых площадках, а после потушите водой или засыпьте землей;
  • сообщайте о пожарах в лесу по телефону «101», в лесничество или администрацию сельского поселения. Организуйте эвакуацию людей из опасной зоны на дорогу, широкую поляну, к берегу ближайшего водоема, в поле;
  • если вы оказались у пожара в лесу, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня;
  • при тепловом поражении перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

По данным ЦГМС Краснодарского края, 15 августа в регионе переменная облачность. Днем и вечером в предгорных и горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 19-24 °С, а днем 31-36 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью 16-21 °С, днем 28-33 °С. На Азовском побережье температура воздуха ночью 21-26 °С , днем 28-33 °С.

На Черноморском  побережье небольшая облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 21-27 °С , днем 31-36 °С.

Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон на Черном море, по данным Гидрометцентра, продлится до 10 октября.

Анапа Безопасность Геленджик Краснодар МЧС Новороссийск Погода Пожароопасность Штормовые предупреждения

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