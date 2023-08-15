Спасатели Краснодарского края ищут в горах Адыгеи отца с сыном

Спасатели регионального отряда МЧС России с 14 августа ищут отца с сыном, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна

По словам их родственника, последний раз мужчины выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. Контрольным временем возвращения туристов было 11 августа.

Первая группа спасателей обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей. После ночевки в лагере Старый Уруштен, сотрудники МЧС России продолжили поиск в районе Бурьянистой поляны, там следов пребывания пропавших туристов не обнаружено. Группа продолжает движение до метеостанции Джуга.

15 августа спасатели высадились на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Первая половина группы двигается в сторону долины реки Уруштен, вторая — к реке Киша.

Поиск туристов ведется также с борта вертолета Ка-32 МЧС России. С воздуха спасатели уже осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лабы. На настоящий момент поиск результатов не принес.

Как писали Юга.ру, в горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туристку с травмой ноги.