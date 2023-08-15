В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» пробка к морю растянулась на 20 км

Утром 15 августа в сторону Черноморского побережья на дорогах Кубани образовались многочасовые заторы

В Краснодарском крае 15 августа возникли большие пробки в сторону моря. Первый многочасовой затор, желающие отдохнуть на Черноморском побережье, встретят на участке от Горячего Ключа до Молдавановки. В пробке длиной более 20 км, по данным сервиса «Яндекс. Карты», придется простоять больше двух часов.

© Фото Юга.ру

Серьезные заторы утром 15 августа в районе Туапсе. Со стороны Джубги проезд через город в сторону Сочи займет около часа, затор растянулся на 3,5 км. Еще одна пробка в этом районе длиной 5,6 км — от поселка Пригородного до города-курорта, ее можно проехать только за час.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Лазаревском районе после Зубовой Щели ночью произошло крупное ДТП. На трассе перевернулась фура, в сети сообщают, что дорога перекрыта. Теперь в том районе возникли пробки.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Дагомысом пробка 7,9 км. В ней придется стоять 45 минут. В районе поселка Лоо затор 6,5 км, который можно проехать только за 47 минут. От Хосты в сторону Адлера образовалась часовая пробка на 10,4 км.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»