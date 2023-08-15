В Краснодаре пройдет концерт при свечах «Монологи души»

Краснодарский край

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  • © Фото mdjaff, Freepik.com
    © Фото mdjaff, Freepik.com

В краснодарском доме творчества «Пространство и время» 19 августа состоится концерт «Монологи души»

Это новая программа проекта Candlenight, в которой под классическую музыку Шопена, Бетховена и Баха прозвучат известные театральные монологи Чехова, Шекспира и других драматургов. Впервые в концерте задействованы два инструмента — виолончель и пианино.

«Вы погрузитесь в атмосферу глубоких человеческих переживаний, сотканных из музыки и слов», — приглашают организаторы.

Концерт пройдет в доме творчества «Пространство и время» по адресу улица Седина, 54. Начало в 20:30, стоимость билетов 1000 рублей. Заказать можно по телефону +7 (918) 690-58-20, количество мест ограничено.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 21 сентября состоится концерт Depeche Mode symphony. Государственный эстрадно-симфонический оркестр исполнит хиты Free love, Personal Jesus, Precious, Never let me down, Policy of the truth и многие другие.

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