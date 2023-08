В Краснодаре оркестр исполнит хиты Depeche Mode

Государственный эстрадно-симфонический оркестр исполнит хиты Free love, Personal Jesus, Precious, Never let me down, Policy of the truth и многие другие.

«Мы исполняем эти песни максимально близко к оригиналу — в знак уважения к великим музыкантам и всему, что они сделали для мирового электро-рока», — сообщили в пресс-слубе филармонии.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 1200 рублей. Купить можно по ссылке.

Depeche Mode — британский коллектив, образовавшийся в 1980 году в городе Базилдон. Группа создала собственный узнаваемый стиль, совмещая поджанры электронной и рок-музыки.