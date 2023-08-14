Многодетные семьи Краснодара будут бесплатно парковаться на городских стоянках

Краснодарский край

Распечатать

  • Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Многодетные семьи Краснодара смогут до трёх часов бесплатно оставлять свой автомобиль на муниципальных парковках, необорудованных шлагбаумом

Для этого нужно внести в специальный реестр данные автомобиля. Это можно сделать через МФЦ, департамент транспорта и дорожного хозяйства или портал Госуслуги. Рассматривать заявления будут до 20 дней. Срок действия льготы составит три года. Внести в реестр можно только одно транспортное средство.

По словам заместителя главы города Владимира Архипова, списки автомобилей будут передавать специалистам подрядной организации, которые фиксируют на фото припаркованные машины. Так они будут знать, какое транспортное средство может находиться на паркоместе бесплатно.

Как писали Юга.ру, за полгода краснодарских водителей оштрафовали на 147 млн рублей за неоплату парковок. Эти деньги в администрации пообещали потратить на ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков.

Краснодар парковки Семья Транспорт

Новости

Путин поручил благоустроить государственные санатории на Кавминводах и развивать туризм в Дагестане
Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. Собрали интересные факты о бизнесмене и меценате
Многодетные семьи Краснодара будут бесплатно парковаться на городских стоянках
В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи автомобилей. Несколько заторов образовались на дорогах к морю в Краснодарском крае
В Краснодаре в августе пройдет гандбольный турнир
Купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября — Гидрометцентр

Лента новостей

Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
11 августа, 12:00
Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
12 августа, 10:58
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
10 августа, 10:43
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 10 августа

Реклама на сайте