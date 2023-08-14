Многодетные семьи Краснодара будут бесплатно парковаться на городских стоянках

Для этого нужно внести в специальный реестр данные автомобиля. Это можно сделать через МФЦ, департамент транспорта и дорожного хозяйства или портал Госуслуги. Рассматривать заявления будут до 20 дней. Срок действия льготы составит три года. Внести в реестр можно только одно транспортное средство.

По словам заместителя главы города Владимира Архипова, списки автомобилей будут передавать специалистам подрядной организации, которые фиксируют на фото припаркованные машины. Так они будут знать, какое транспортное средство может находиться на паркоместе бесплатно.

Как писали Юга.ру, за полгода краснодарских водителей оштрафовали на 147 млн рублей за неоплату парковок. Эти деньги в администрации пообещали потратить на ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков.