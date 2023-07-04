За полгода краснодарских водителей оштрафовали на 147 млн рублей за неоплату парковок

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года 50 тыс. водителей получили штрафы за неоплату муниципальной парковки. Общая сумма штрафов составила 147 млн рублей.

Также за этот период автовладельцы оплатили штрафы на сумму более 175 млн рублей с учетом прошлогодних задолженностей. Эти деньги пообещали потратить на ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков.

Отметим, в Краснодаре работают 239 платных муниципальных парковок. Но некоторые могут пользоваться ими бесплатно — это Герои Труда Кубани, многодетные семьи, водители транспорта для обеспечения специальной связи, а также владельцы электро- и гибридных автомобилей. Почитать подробнее об этом можно здесь.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре штрафы за неоплату парковки могут выписывать по материалам фотофиксации без протокола. Местный житель попытался обжаловать эту норму, но проиграл суд.