В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи автомобилей. Несколько заторов образовались на дорогах к морю в Краснодарском крае

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 14 августа на дорогах к Черному морю образовались пробки

В Краснодарском крае утром 14 августа образовались сильные заторы в сторону Черноморского побережья. Первый проблемный участок — перед Горячим Ключом. Проехать 8,4 км, по данным сервиса «Яндекс. Карты», можно только за 1 час 20 минут.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Джубгой пробка 12,9 км. Ее можно проехать за 49 минут. В районе Туапсе несколько заторов. Например, от поселка Пригородного до курорта добираться час.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Лоо в пробке 4,4 км придется постоять полчаса. От Хосты в сторону Адлера затор растянулся на 9,3 км, его можно проехать за 50 минут.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, что утром 14 августа было приостановлено движение автомобилей на Крымском мосту, перед сооружением образовалась длинная пробка.

По данным на 11 часов, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 1132 машины, время ожидания больше трех часов. Со стороны Керчи в очереди 430 автомобилей, время ожидания около двух часов.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон на Черном море, по данным Гидрометцентра, продлится до 10 октября.

Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Крым Крымский мост Пробки Сочи Черное море

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В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи автомобилей. Несколько заторов образовались на дорогах к морю в Краснодарском крае
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