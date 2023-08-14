В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи автомобилей. Несколько заторов образовались на дорогах к морю в Краснодарском крае

Утром 14 августа на дорогах к Черному морю образовались пробки

В Краснодарском крае утром 14 августа образовались сильные заторы в сторону Черноморского побережья. Первый проблемный участок — перед Горячим Ключом. Проехать 8,4 км, по данным сервиса «Яндекс. Карты», можно только за 1 час 20 минут.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Джубгой пробка 12,9 км. Ее можно проехать за 49 минут. В районе Туапсе несколько заторов. Например, от поселка Пригородного до курорта добираться час.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Лоо в пробке 4,4 км придется постоять полчаса. От Хосты в сторону Адлера затор растянулся на 9,3 км, его можно проехать за 50 минут.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, что утром 14 августа было приостановлено движение автомобилей на Крымском мосту, перед сооружением образовалась длинная пробка.



По данным на 11 часов, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 1132 машины, время ожидания больше трех часов. Со стороны Керчи в очереди 430 автомобилей, время ожидания около двух часов.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»