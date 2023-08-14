На Крымском мосту временно перекрыли дорогу. Пробка со стороны Краснодарского края растянулась на 7 км

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 9 утра 14 августа в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на Крымском мосту сообщили, что движение транспорта временно приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно запрещено, дорогу перекрыли, об этом в 9 утра сообщил телеграм-канал с оперативной информацией.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

По состоянию на 8 утра перед Крымским мостом со стороны Тамани в очереди на пункт досмотра стояли 430 автомобилей. Сообщалось, что время ожидания составляет около двух часов. К 9 утра, судя по данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 7 км.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Глава Крыма Сергей Аксенов 14 августа рассказал, что регион будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство, чтобы ужесточить ответственности за распространение в сети «фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом».

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков неоднократно призывал жителей и гостей полуострова не выкладывать в сеть фото и видео работы пво и стратегических объектов. В том числе 12 августа, когда над мостом появилась дымовая завеса.

17 июля в результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, их дочь-подросток оказалась в больнице. Подробнее о случившемся Юга.ру писали здесь.

Напомним, игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте». Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты. Подробнее можно узнать здесь.

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