Прокуратура внесла представление мэру Анапы из-за торговых точек и аттракционов на пляжах

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Анапе Азово-Черноморская природоохранная прокуратура выявила нарушения использования территории первой зоны санитарной охраны курорта

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что глава Анапы Василий Швец получил представление из-за нарушений, выявленных на пляжах курорта.

Проверку провела Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Ведомство установило, что на территории первой зоны санитарной охраны курорта разместили пункты проката плавсредств, нестационарные торговые объекты, аттракционы и пункты общественного питания, в которых на момент проверки продавали алкоголь.

Судя по фото в телеграм-канале ведомства, речь идет о территории в районе пансионата «Кристалл уют».

Читайте также:

В прокуратуре уточнили, что «территория первой зоны санитарной охраны курорта Анапа является наиболее ценной, подлежащей особой охране, хозяйственная деятельность в ее пределах, строго регламентирована и ограничена».

В краевой прокуратуре добавили, что устранение нарушений поставили на контроль.

Напомним, в Анапе с 2 по 9 сентября планируют провести фестиваль «Киношок», подробнее можно прочитать здесь.

Анапа Василий Швец Курорты и туризм Пляжи Прокуратура

Новости

Купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября — Гидрометцентр
На Крымском мосту временно перекрыли дорогу. Пробка со стороны Краснодарского края растянулась на 7 км
Прокуратура внесла представление мэру Анапы из-за торговых точек и аттракционов на пляжах
Ребенок стал жертвой аварии в Старощербиновской
В Геленджике пешеход погиб в ДТП
Плавательный марафон в Геленджике установил рекорд

Лента новостей

Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
11 августа, 12:00
Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
12 августа, 10:58
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
10 августа, 10:43
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 10 августа

Реклама на сайте