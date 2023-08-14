Прокуратура внесла представление мэру Анапы из-за торговых точек и аттракционов на пляжах

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что глава Анапы Василий Швец получил представление из-за нарушений, выявленных на пляжах курорта.

Проверку провела Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Ведомство установило, что на территории первой зоны санитарной охраны курорта разместили пункты проката плавсредств, нестационарные торговые объекты, аттракционы и пункты общественного питания, в которых на момент проверки продавали алкоголь.

Судя по фото в телеграм-канале ведомства, речь идет о территории в районе пансионата «Кристалл уют».