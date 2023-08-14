Прокуратура внесла представление мэру Анапы из-за торговых точек и аттракционов на пляжах
В Анапе Азово-Черноморская природоохранная прокуратура выявила нарушения использования территории первой зоны санитарной охраны курорта
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что глава Анапы Василий Швец получил представление из-за нарушений, выявленных на пляжах курорта.
Проверку провела Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Ведомство установило, что на территории первой зоны санитарной охраны курорта разместили пункты проката плавсредств, нестационарные торговые объекты, аттракционы и пункты общественного питания, в которых на момент проверки продавали алкоголь.
Судя по фото в телеграм-канале ведомства, речь идет о территории в районе пансионата «Кристалл уют».
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В прокуратуре уточнили, что «территория первой зоны санитарной охраны курорта Анапа является наиболее ценной, подлежащей особой охране, хозяйственная деятельность в ее пределах, строго регламентирована и ограничена».
В краевой прокуратуре добавили, что устранение нарушений поставили на контроль.
Напомним, в Анапе с 2 по 9 сентября планируют провести фестиваль «Киношок», подробнее можно прочитать здесь.