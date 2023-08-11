Краснодарский край занял третье место среди регионов России по турпотоку за полугодие — Росстат

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Росстат опубликовал данные о количестве туристов в российских регионах за шесть месяцев. Кубань уступила Москве и Московской области

Краснодарский край за шесть месяцев 2023 года принял 7 млн 506 тыс. туристов, следует из данных Росстата. Ведомство подсчитало количество гостей почти во всех регионах России. На первом месте оказалась Москва, город посетили 8 млн 781 тыс. человек. На втором месте Московская область с показателем 8 млн 814тыс. гостей.

Краснодарский край занял третью строчку рейтинга, регион с 1 января по 30 июня посетили 7 млн 506 тыс. туристов. В Крым приехали 1 млн 675 тыс. гостей. Всего Южный федеральный округ за полугодие принял 11 млн 5 тыс. человек.

На четвертом и пятом местах рейтинга Ленинградская область и Санкт-Петербург с показателями 6 млн 610 тыс. и 4 млн 363 тыс. туристов.

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