В сентябре в Анапе пройдет фестиваль «Киношок»

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Анапе с 2 по 9 сентября планируют провести фестиваль «Киношок»

Об этом сообщил мэр Василий Швец на заседании организационного комитета. Конкурс пройдет по нескольким программам: полный метр, короткометражные и телевизионные фильмы, детский «Киномалышок».

«Наша задача — раздвигать рамки сезона, насыщать событийными мероприятиями и сентябрь, и последующие месяцы. Но акцент делаем не на праздники или карнавалы, для которых сейчас не время, а на культурные, спортивные, просветительские, патриотические фестивали и акции», — заявил Василий Швец.

Организаторы делают акцент на национальное и региональное кино. Показы пройдут на площади Советов и пляжной лаунж-зоне, в киноцентре «Монитор» и Гортеатре. Также запланированы встречи с актерами, гала-концерты и другие развлечения.

Как писали Юга.ру, в Геленджике осенью впервые пройдет фестиваль актуального российского кино «Маяк». Его организует фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича.

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