Плавательный марафон в Геленджике утсановил рекорд

Виталий Сороков получает награду за победу на двойной дистанции заплыва «Морская миля» © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA

Виталий Сороков получает награду за победу на двойной дистанции заплыва «Морская миля» © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA

Сегодняшний заплыв «Морская миля» стал наиболее массовым за всю историю его проведения

13 августа в Геленджике состоялся традиционный заплыв на открытой воде — «Морская миля». Сегодня на этом соревновании был зарегистрирован рекорд: 946 участников — об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

862 участника в возрасте от 9 до 74 лет заявились на традиционную дистанцию — 1872 метра между Толстым до Тонким мысами, обрамляющими Геленджикскую бухту. Еще 84 пловца пропыли двойную дистанцию — 3744 метра туда и обратно.