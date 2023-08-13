Плавательный марафон в Геленджике утсановил рекорд

Краснодарский край

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  • Виталий Сороков получает награду за победу на двойной дистанции заплыва «Морская миля» © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA
    Виталий Сороков получает награду за победу на двойной дистанции заплыва «Морская миля» © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA

Сегодняшний заплыв «Морская миля» стал наиболее массовым за всю историю его проведения

13 августа в Геленджике состоялся традиционный заплыв на открытой воде — «Морская миля». Сегодня на этом соревновании был зарегистрирован рекорд: 946 участников — об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

862 участника в возрасте от 9 до 74 лет заявились на традиционную дистанцию — 1872 метра между Толстым до Тонким мысами, обрамляющими Геленджикскую бухту. Еще 84 пловца пропыли двойную дистанцию — 3744 метра туда и обратно.

Ранее на этой неделе в Геленджике отменили все массовые мероприятия на День города, который запланирован на 26 августа.

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