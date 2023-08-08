«Я спешил на карнавал, ничего о нём не знал». В Геленджике на День города не будет массовых мероприятий

Краснодарский край

Распечатать

  • Вход на пляж в Геленджике © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Вход на пляж в Геленджике © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что на День города не будет массовых мероприятий

Праздник отмечают в четвертую субботу августа. В этом году День города выпадает на 26 число.

«С учетом ситуации не планируем массовых мероприятий. Небольшие интерактивные и концертные площадки будут создавать настроение для жителей и гостей курорта. Главных людей — людей труда, которые работают на благо города, отметим в ходе торжественного мероприятия в городском Дворце культуры», — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале июня в Геленджике отмечали открытие сезона. Но вместо традиционного карнавала власти решили провести серию тематических мероприятий. Для жителей и гостей курорта работали фотозоны и интерактивные площадки на историческую тему, а вечером состоялось световое шоу.

Алексей Богодистов Геленджик дорога на курорт Курортный сбор Курорты и туризм Праздники

Новости

«Я спешил на карнавал, ничего о нём не знал». В Геленджике на День города не будет массовых мероприятий
«Рейдерский захват». В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук
В Краснодаре в сотне многоэтажек передумали отключать горячую воду 8 августа
В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается экстремальная жара
В Анапе фанаты атаковали Ольгу Бузову после ее концерта
В Краснодарском крае жители поселка перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством и водой. Глава района пообещал разобраться

Лента новостей

Реклама на сайте