«Я спешил на карнавал, ничего о нём не знал». В Геленджике на День города не будет массовых мероприятий

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что на День города не будет массовых мероприятий

Праздник отмечают в четвертую субботу августа. В этом году День города выпадает на 26 число.

«С учетом ситуации не планируем массовых мероприятий. Небольшие интерактивные и концертные площадки будут создавать настроение для жителей и гостей курорта. Главных людей — людей труда, которые работают на благо города, отметим в ходе торжественного мероприятия в городском Дворце культуры», — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале июня в Геленджике отмечали открытие сезона. Но вместо традиционного карнавала власти решили провести серию тематических мероприятий. Для жителей и гостей курорта работали фотозоны и интерактивные площадки на историческую тему, а вечером состоялось световое шоу.