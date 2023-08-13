В Геленджике грузовик с раками отправил девочку в больницу

Краснодарский край

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  • Раки расползаются с места ДТП в Геленджике 12 августа 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Краснодар Телетайп», T.me/tipichkras
    Раки расползаются с места ДТП в Геленджике 12 августа 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Краснодар Телетайп», T.me/tipichkras

Экскаватор, пикап и грузовик с живыми раками столкнулись 12 августа на трассе М-4 «Дон»; пострадала 8-летняя девочка

Необычное ДТП произошло 12 августа около 17:00 на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Геленджика. Столкнулись три транспортных средства, двигавшиеся в сторону Джубги: экскаватор, маломерный грузовик Hyundai и пикап Volkswagen Amarok. Грузовик в результате столкновения опрокинулся, и из его кузова по проезжей части расползлись живые раки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в этой аварии пострадал один человек — 8-летняя девочка, ехавшая в Amarok, доставлена реанимацию городской больницы Геленджика с диагнозом «перелом ключицы». Ее состояние оценивается, как стабильное.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика с раками — именно он не выдержал необходимую дистанцию, вследствие чего врезался в ехавший впереди экскаватор, а уже после этого их «догнал» двигавшийся следом пикап.

Напомним, что вчера в Краснодарском крае были зафиксированы 10-километровые пробки на автомагистралях, ведущих к черноморским курортам.

Геленджик дорога на курорт ДТП

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