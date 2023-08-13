В Геленджике грузовик с раками отправил девочку в больницу

Необычное ДТП произошло 12 августа около 17:00 на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Геленджика. Столкнулись три транспортных средства, двигавшиеся в сторону Джубги: экскаватор, маломерный грузовик Hyundai и пикап Volkswagen Amarok. Грузовик в результате столкновения опрокинулся, и из его кузова по проезжей части расползлись живые раки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в этой аварии пострадал один человек — 8-летняя девочка, ехавшая в Amarok, доставлена реанимацию городской больницы Геленджика с диагнозом «перелом ключицы». Ее состояние оценивается, как стабильное.