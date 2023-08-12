В Краснодарском крае на пути к морю в субботу образовались пробки до 10 км
К обеду 12 августа на дорогах к Черноморскому побережью образовались большие заторы
На трассе в Горячем Ключе к обеду 12 августа образовался большой затор. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 5 км, для проезда требуется примерно час.
Сильный затор образовался на трассе М-4 «Дон» после станицы Пятигорской, пробка достигает 9 км, проехать участок удастся примерно за час. Также затор есть в обратном направлении — после Дефановки, в районе Молдавановки. Его длина около 10 км, по данным «Яндекс.Карт», проезд занимает около 45 минут. Причиной затора могли стать ДТП, пользователи сервиса отметили две аварии на участке.
Перед Джубгой со стороны Сочи пробка растянулась на 7 км, на проезд требуется больше часа, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
По состоянию на 12 часов 12 августа со стороны Тамани очереди перед Крымским мостом нет. Со стороны Керчи проезда ожидают 49 автомобилей.
Напомним, в Краснодарском крае в выходные прогнозируют дожди, грозу и град. Подробнее мы писали здесь.