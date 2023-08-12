В Краснодарском крае на пути к морю в субботу образовались пробки до 10 км

К обеду 12 августа на дорогах к Черноморскому побережью образовались большие заторы

На трассе в Горячем Ключе к обеду 12 августа образовался большой затор. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на 5 км, для проезда требуется примерно час.

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Сильный затор образовался на трассе М-4 «Дон» после станицы Пятигорской, пробка достигает 9 км, проехать участок удастся примерно за час. Также затор есть в обратном направлении — после Дефановки, в районе Молдавановки. Его длина около 10 км, по данным «Яндекс.Карт», проезд занимает около 45 минут. Причиной затора могли стать ДТП, пользователи сервиса отметили две аварии на участке.

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Джубгой со стороны Сочи пробка растянулась на 7 км, на проезд требуется больше часа, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

По состоянию на 12 часов 12 августа со стороны Тамани очереди перед Крымским мостом нет. Со стороны Керчи проезда ожидают 49 автомобилей.