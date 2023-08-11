На Крымский мост в сторону Краснодарского края образовалась двухчасовая пробка. Узнали, что происходит на дорогах к морю в пятницу
Днем 11 августа на дорогах у курортов Краснодарского края растянулись пробки. Показываем проблемные участки
В Краснодарском крае днем 11 августа желающие уехать с побережья Черного моря попали в многочасовые пробки. По данным «Яндекс.Карты», перед Туапсе затор растянулся на 12, 2 км. Проехать проблемный участок можно только за полтора часа.
Перед Джубгой пробка 7 км. В ней придется простоять 45 минут. Участок длиной 12,7 км от Ольгинки в сторону Новомихайловки можно проехать только за 1 час 44 минуты.
В районе Дагомыса в сторону Краснодара затор 10 км. На 166-ом километре трассы А-147 до остановочного пункта «Горный воздух» придется стоять больше часа.
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