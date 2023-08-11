На Крымский мост в сторону Краснодарского края образовалась двухчасовая пробка. Узнали, что происходит на дорогах к морю в пятницу

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 11 августа на дорогах у курортов Краснодарского края растянулись пробки. Показываем проблемные участки

В Краснодарском крае днем 11 августа желающие уехать с побережья Черного моря попали в многочасовые пробки. По данным «Яндекс.Карты», перед Туапсе затор растянулся на 12, 2 км. Проехать проблемный участок можно только за полтора часа.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Перед Джубгой пробка 7 км. В ней придется простоять 45 минут. Участок длиной 12,7 км от Ольгинки в сторону Новомихайловки можно проехать только за 1 час 44 минуты.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В районе Дагомыса в сторону Краснодара затор 10 км. На 166-ом километре трассы А-147 до остановочного пункта «Горный воздух» придется стоять больше часа.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Тем временем из Крыма в Краснодарский край двухчасовая пробка. В очереди со стороны Керчи, по состоянию на 16 часов, находятся 594 автомобиля.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край, по данным Росстат, занял третье место среди регионов России по турпотоку за полугодие.

Автомобили дорога на курорт Дороги Крым Крымский мост Пробки Сочи Черное море

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