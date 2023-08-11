В Краснодарском крае стартовал фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

Краснодарский край

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  • © Фото fxquadro, Freepik.com
    © Фото fxquadro, Freepik.com

В поселке Мезмай 11 августа стартовал краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

В нем участвуют более 40 мастеров. Они проведут для всех желающих мастер-классы, на которых продемонстрируют традиционные ремесленные технологии. Также запланированы выступления фольклорных коллективов.

В этом году фестиваль работает под девизом «Люди огня», а к конкурсной и выставочной программе кузнецов присоединятся мастера гончарного дела.

Фестиваль продлится до 13 августа по адресу улица Больничная, 14. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Ейском районе Краснодарского края с 30 августа по 3 сентября в восьмой раз пройдет музыкально-эногастрономический фестиваль «Лоза и муза».

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