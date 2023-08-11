В Краснодарском крае стартовал фестиваль «Кузнечное дело Кубани»
В поселке Мезмай 11 августа стартовал краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»
В нем участвуют более 40 мастеров. Они проведут для всех желающих мастер-классы, на которых продемонстрируют традиционные ремесленные технологии. Также запланированы выступления фольклорных коллективов.
В этом году фестиваль работает под девизом «Люди огня», а к конкурсной и выставочной программе кузнецов присоединятся мастера гончарного дела.
Фестиваль продлится до 13 августа по адресу улица Больничная, 14. Вход свободный.
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