В Ейском районе Краснодарского края состоится фестиваль «Лоза и муза»

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Ейском районе Краснодарского края с 30 августа по 3 сентября в восьмой раз пройдет музыкально-эногастрономический фестиваль «Лоза и муза»

Общение участников проходит в трёх форматах: конкурсные состязания, выступления по заявкам и вечерние круги у костра на берегу моря, где каждый желающий может презентовать своё творчество. Также запланированы мастер-классы и творческие встречи.

«В 2023 году «Лоза и муза» получил официальный статус сезонной и винной ярмарки. Это выгодно позиционирует его в плане поддержки инициатив по продвижению локальных и региональных продуктов, брендов, компаний и, конечно, привлечет в район новых туристов», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Фестиваль традиционно состоится в станице Должанской на косе Долгой на территории курорта «Казачий берег». Участие бесплатное. Дорога, жильё и питание оплачиваются самостоятельно.

Как писали Юга.ру, на пляжах Благовещенской косы под Анапой с 8 по 10 сентября пройдет ежегодный музыкально-спортивный фестиваль «Компас». Запланированы три разноформатных танцпола и более 30 артистов и музыкантов, которые будут устраивать дневные и ночные open air вечеринки.

Вино Ейский район Музыка Фестивали

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В Ейском районе Краснодарского края состоится фестиваль «Лоза и муза»
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