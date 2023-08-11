Образовательная платформа Эквио вошла в тройку крупнейших в России по версии Smart Ranking

Аналитики агентства Smart Ranking подвели итоги развития российского рынка технологий для обучения (EdTech) за второй квартал 2023 года

Общая выручка участников рынка в первом полугодии 2023 года выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале наметилась тенденция к замедлению развития рынка. Индекс edtechs 100 составил 417 пунктов, что на 4,5% ниже, чем в начале года. При этом отдельные компании продолжают показывать рост показателей. В их числе — платформа для корпоративного онлайн-обучения Эквио, которая поднялась на третье место по объему выручки среди крупнейших LMS России.

Рейтинг участников Smart Ranking составляет рейтинг на основе данных из открытых источников, систем «Спарк» и «Контур.Фокус», участников рынка и аналитиков.

Среди LMS-платформ по итогам полугодия первые три места поделили Websoft, Ispring и Эквио. При этом рост Эквио во втором квартале по сравнению с первым составил 50%. Для сравнения, Websoft показал снижение на 11%, а рост Ispring составил 15%. Средний рост рынка в сегменте LMS — 23,62%.

Лидером рынка EdTech во II квартале 2023 стала ГК Skyeng с выручкой 2,8 млрд рублей. В сегменте дополнительного профессионального образования на первом месте расположился Skillbox Holding, в который входят Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и другие. В детском сегменте на первую строчку поднялся Skysmart, в сегменте иностранных языков — Skyeng, а в бизнес-образовании — Like Центр. Максимальный рост во II квартале по отношению к первому показали поставщик решений в B2G «Мобильное электронное образование» (668%), Онлайн-школа PRO.FINANSY (643%) и Профилум (+343%).