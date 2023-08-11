В центре Краснодара реставрируют здание «Школы приказчиков» начала XX века

В Краснодаре начали реставрацию исторического памятника на улице Коммунаров, 150

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов рассказал , что на объекте отреставрируют кирпичную кладку и воссоздадут элементы фасада здания, а также восстановят ограждение утраченного балкона.

«Заменят диссонирующие козырьки над входами на соответствующие его подлинному архитектурному облику. Все это поможет на долгие годы сохранить старинное здание», — рассказал заместитель главы региона. Документы по сохранению здания разработали в 2021 году и получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Согласно сведениям на сайте госзакупок, на работы потратят почти 19 млн рублей. Завершить реставрацию планируют до конца 2023 года.

Двухэтажное здание вмещало до двух тысяч человек. В нем были библиотека, столовая и классы. Объект возвело общество вспомоществования екатеринодарских приказчиков по проекту архитектора Лукьянова. Открытие школы состоялось в 1913 году. Здесь получили образование сотни приказчиков, которые устраивались на работу в торговые фирмы Кубанской области и Российской империи.

В советские годы здесь была общеобразовательная школа. Сегодня в здании находятся городской департамент образования и Краснодарский научно-методический центр.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре реставрируют фасад исторического здания на улице Мира, 45. На него потратят более 7 млн рублей.