В Новотитаровской повысили цены на проезд по станице и в Краснодар

Краснодарский край

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  • Маршрутка © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Маршрутка © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В маршрутках станицы Новотитаровской перевозчик поднял цены на проезд. Решение объяснили ростом затрат

В соцсетях 9 августа появился документ о повышении тарифа на проезд в маршрутках в станице Новотитаровской с 15 августа. Перевозчик «23Бус» аргументировал это ростом затрат на обслуживание транспорта. Местные жители выразили недовольство.

В Краснодарском крае проезд на общественном транспорте стал дешевле:

Юга.ру поговорили с жительницей станицы о повышении тарифа. Она сообщила, что раньше по маршруту Новотитаровская-Краснодар можно было проехать за 70 рублей. С 15 августа стоимость проезда составит 80 рублей.

Ранее в станице курсировало два маршрута — 120 и 121. Позже один из них убрали, транспорт стал ходить с интервалом 15 минут. Однако до конечной остановки идут не все маршрутки, и время ожидания увеличивается до 40-50 минут.

«Маршрутки далеко не новые. Кондиционеры? Мы о такой роскоши и не мечтаем! Расплатиться картой? Если водитель адекватный, то можно, но в большинстве случаев терминал не работает, перевод на карту. Хотелось бы уточнить, на каком основании поднимают тариф? По станице 40 рублей — это очень дорого. Особенно это касается пенсионеров и школьников», — рассказала редакции Юга.ру жительница Новотитаровской.

По словам перевозчика, это вынужденная мера, но в ближайшее время повышения цен не ожидается.

«Повышение тарифов происходило и на городских маршрутах. В ближайшее время больше повышения не будет. За последний год на 80% обновили подвижной состав, установили видеонаблюдение. Ведётся работа по повышению качества перевозок», — прокомментировала компания.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарцы жалуются на жару в общественном транспорте. Мы узнали, сколько автобусов города оборудованы кондиционерами.

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