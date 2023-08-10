В Новотитаровской повысили цены на проезд по станице и в Краснодар

Юга.ру поговорили с жительницей станицы о повышении тарифа. Она сообщила, что раньше по маршруту Новотитаровская-Краснодар можно было проехать за 70 рублей. С 15 августа стоимость проезда составит 80 рублей.



Ранее в станице курсировало два маршрута — 120 и 121. Позже один из них убрали, транспорт стал ходить с интервалом 15 минут. Однако до конечной остановки идут не все маршрутки, и время ожидания увеличивается до 40-50 минут.



«Маршрутки далеко не новые. Кондиционеры? Мы о такой роскоши и не мечтаем! Расплатиться картой? Если водитель адекватный, то можно, но в большинстве случаев терминал не работает, перевод на карту. Хотелось бы уточнить, на каком основании поднимают тариф? По станице 40 рублей — это очень дорого. Особенно это касается пенсионеров и школьников», — рассказала редакции Юга.ру жительница Новотитаровской.



По словам перевозчика, это вынужденная мера, но в ближайшее время повышения цен не ожидается.



«Повышение тарифов происходило и на городских маршрутах. В ближайшее время больше повышения не будет. За последний год на 80% обновили подвижной состав, установили видеонаблюдение. Ведётся работа по повышению качества перевозок», — прокомментировала компания.