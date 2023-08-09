В Новороссийске экоактивисты просят арестовать участки, где ущелья засыпают мусором

«Сейчас идет засыпка строительным мусором ущелья между 5-й бригадой и Мысхако в районе СНТ «Зеленый мыс», Палагиной щели рядом с СНТ «Наука» в Мысхако, ущелья неподалеку от СНТ «Рыбак», выше улицы Осоавиахима в сторону Федотовки и ущелья в Прохоровке», — поделилась член экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат.



По итогам заседания комиссия приняла решение обратиться в суд с просьбой арестовать земельные участки, запретить сброс строительного мусора в ущелья и обязать компании заключать договор на вывоз грунта в разрешенные места.



Также общественники, по данным СМИ, предложили поставить видеокамеры на въезде в ущелье в Мысхако, чтобы фиксировать нарушения.



«Засыпка ущелий, по которым протекают ручьи, растут дубы, можжевельники, водятся дикие фазаны, — это нарушение закона. Сейчас отсыпанные участки имеют статус сельхозземель. Как так вышло, что лес получил статус земель сельхозназначения, большой вопрос», — отметил общественник Сергей Стряпухин.



Как сообщает «Новороссийский рабочий», в июне следственный комитет опечатал два бульдозера на стройке в СНТ «Зелёный мыс» и начал проверку, однако ущелье засыпать не перестали.



Ранее Юга.ру писали, что морпорт Новороссийска выплатил 20 млн рублей за экологический ущерб Черному морю.