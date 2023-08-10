«Союзмультфильм» хочет взыскать с предпринимателей Краснодарского края 360 тыс. рублей

Киностудия «Союзмультфильм» в августе подала в арбитражный суд Краснодарского края 18 исков о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав

Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели из разных городов региона. Общая сумма исков составляет 360 тыс. рублей. Часть заявлений уже приняли к производству, пишет «Ъ-Кубань».

В 2022 году киностудия «Союзмультфильм» подала в российские суды более 5 тыс. исков о защите авторских прав. Масштабный мониторинг выявил более 6 тыс. фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей стране, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди наиболее известных персонажей «Союзмультфильма» с зарегистрированными правами — Винни Пух, Чебурашка, Крокодил Гена, Карлсон, Кот Матроскин, Волк и заяц («Ну, погоди!»).

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