В Мостовском районе Краснодарского края град повредил крыши домов и линии электропередачи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поселках Мостовского района Кубани оценивают ущерб после града, пострадали дома и коммуникации

Глава Мостовского района Сергей Ласунов рассказал в своем телеграм-канале об устранении последствий непогоды в поселке Псебай и станице Андрюки.

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По его словам, в районе работают группы спасателей из 40 человек. Бригады оказывают помощь обратившимся в администрацию. В жилых домах ремонтируют кровлю. В Андрюках и Псебае энергетики восстановили свет 9 августа к полуночи.

Как сообщил глава района, 10 августа запланирован обход домов для оценке ущерба. После комиссия составит документ о порядке выплаты компенсаций жителям. Это касается только жилых домов.

Обновление: 10 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Псебай и станице Андрюки последствия непогоды ликвидируют более 70 человек и 24 единицы техники. Электричество полностью восстановлено.

К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях. Там пострадали школы, детсады, дом детского творчества, дома культуры, библиотеки. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений, а поселка Псебая — 89.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае отменили штормовое предупреждение по сильной жаре.

Мостовский район МЧС Погода

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