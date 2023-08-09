Когда в Краснодаре и крае прекратится жара? Узнали у синоптиков

Экстремальная жара в Краснодарском крае закончилась. Погода будет летней, но не опасной, об этом Юга.ру узнали в центре мониторинга и прогнозирования ЧС.

«Исходя из математических расчетных моделей и информации, предоставленной Росгидрометом, о том, что предупреждение по сильной жаре отменяется, в связи с этим на ближайшую неделю температурный фон будет в летних, но не критических значениях находиться», — рассказал заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

Он добавил, что, по данным Росгидромета, с дневных часов 9 августа до конца недели будут локальные дожди, местами сильные осадки, возможен град. При этом экстренных предупреждений пока не поступало.