Когда в Краснодаре и крае прекратится жара? Узнали у синоптиков

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае отменили штормовое предупреждение по сильной жаре

Экстремальная жара в Краснодарском крае закончилась. Погода будет летней, но не опасной, об этом Юга.ру узнали в центре мониторинга и прогнозирования ЧС.

«Исходя из математических расчетных моделей и информации, предоставленной Росгидрометом, о том, что предупреждение по сильной жаре отменяется, в связи с этим на ближайшую неделю температурный фон будет в летних, но не критических значениях находиться», — рассказал заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

Он добавил, что, по данным Росгидромета, с дневных часов 9 августа до конца недели будут локальные дожди, местами сильные осадки, возможен град. При этом экстренных предупреждений пока не поступало.

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Позже специалисты определят, где конкретно ожидаются сильные осадки, прогнозы направят в районы Кубани для принятия соответствующих решений в связи с непогодой.

По данным ЦГМС региона, в Краснодаре 9 августа переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 33…35 °C.

В Краснодарском крае, по данным ЦГМС, местами пройдут дожди, ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 32…36 °C, в горах прогнозируют 23…28 °C.

На Черноморском побережье днем могут быть дожди, гроза и ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью днем 29…34 °C.

Напомним, ФК «Краснодар» 9 августа сыграет с «Динамо» в Москве. В амфитеатре Краснодара трансляцию матча можно посмотреть бесплатно.

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