В Мостовском районе Краснодарского края выпал град размером с куриное яйцо

По данным ЦГМС региона, на Кубани объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 9 августа и 10 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае отменили штормовое предупреждение по сильной жаре.