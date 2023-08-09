В Мостовском районе Краснодарского края выпал град размером с куриное яйцо
Мостовской район настигла непогода. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение
В Мостовском районе 9 августа пошел сильный град. Местные жители делятся кадрами выпавших льдин размером с куриное яйцо.
Град бьет по крышам домов и «портит» огороды.
По данным ЦГМС региона, на Кубани объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 9 августа и 10 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае отменили штормовое предупреждение по сильной жаре.