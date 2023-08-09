Участники проекта «Путешествуй по России» посетили Ростовскую область

Проект «Путешествуй по России», в котором 20 федеральных журналистов и тревел-блогеров едут из Санкт-Петербурга в Ялту, добрался до Ростовской области

Участники путешествуют на автомобилях маркетплейса FRESH по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Финиширует проект на южном берегу Крыма на курорте премиум-класса Mriya Resort & SPA.

Участники проекта уже посетили Ростовскую область и парк «Лога» — один из самых красивых ландшафтных парков России, который входит в топ лучших достопримечательностей Ростовской области региональных и федеральных рейтингов. Он расположен в 5 км от съезда с федеральной трассы М4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Парк построили в стиле русского былинного эпоса, большую часть украшений сделали вручную донские ремесленники, реставраторы и художники.

Как рассказывает директор парка «Лога» Евгений Кушнаренко, в выходные парк посещают более трех тысяч человек, и поток растёт каждый год на 20%. Это и автотуристы, и жители области, и семьи с детьми. На территории в 22 га расположены водоёмы, музыкальный фонтан, аттракционы для детей, птичий двор и зоопарк. В ближайшее время в парке собираются открыть гостиницу на 46 номеров и построить казачью деревню.

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Поддержку «Путешествуй по России» оказывает Сбер. В пути представители медиасферы тестируют банковскую инфраструктуру: посещают офисы, делают покупки с помощью банковской карты иSberPay.

«Туризм и индустрия гостеприимства — одно из ключевых направлений работы Юго-Западного банка, так как каждый 5-й рубль в стране туристы тратят в наших регионах обслуживания. Причем, всё чаще это не только двухнедельные семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня. Вслед за спросом повышен и интерес бизнеса к отрасли. К примеру, одним из драйверов роста южной коммерческой недвижимости уже несколько лет остаётся сегмент строительства туристической инфраструктуры. В кредитном портфеле Юго-Западного банка эти проекты составляют около 21 млрд рублей. Мы оцениваем потенциал его роста в ближайшие 3-5 лет в 3 раза. Отмечу, что для наших южных регионов в последние полтора года усиливается и тренд на автотуризм, т.к. это отличная возможность посетить сразу несколько регионов в удобном путешественникам ритме и по персональному маршруту. И автопробег «Путешествуй по России», безусловно, поможет росту этого тренда. Желаю его участникам удачи и новых ярких южных впечатлений!», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

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