Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «С 5 до 7. Время любовников»

Молодой 24-летний клерк Брайан, проживающий в Нью-Йорке, пытается стать писателем. Однажды он встречает на улице француженку Ариэль. В ходе знакомства и беседы она сообщает, что ей 33 года, она замужем за дипломатом, у них двое детей. Далее женщина предлагает Брайану встречаться с ней с 5 до 7 вечера. По её словам, во французском обществе у супругов это время предназначено для свободного времяпровождения. Так, у мужа Валери есть любовница Джейн, и Ариэль даже знакома с ней. Прождав три недели, Брайан всё же решается на встречу с Ариэль.

После просмотра ленту со зрителя обсудит психолог-сексолог и арт-терапевт Екатерина Иноземцева. Возрастное ограничение 18+.

Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.