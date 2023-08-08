В российских кинотеатрах будут показывать новый фильм Вуди Аллена

Премьера картины состоится в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля, после чего отправится в кинотеатры, в том числе российские. Трейлер опубликовала кинокомпания «Вольга», уточнив, что зрители смогут увидеть ленту с 28 сентября.

Сам Вуди Аллен определил свою работу как «своего рода ядовитый романтический триллер на французском языке» в духе его же фильма «Матч поинт». По словам режиссера, 50-ая по счету лента станет последней в его карьере.

Действие фильма происходит в осеннем Париже. Успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается на улице со своим одноклассником Аленом, которого не видела много лет. Увлекшись воспоминаниями о беззаботной юности в Нью-Йорке, молодые люди решаются на роман. Но обманутый муж понимает, что в жизни его супруги что-то происходит.

За долгую карьеру Вуди Аллен получил за свои работы все основные мировые кино— четырежды «Оскар», десять раз BAFTA и дважды «Золотой глобус».