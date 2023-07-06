В Геленджике осенью впервые пройдет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com
    © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com

Фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича запускает фестиваль актуального российского кино «Маяк»

Первый смотр пройдет 5-9 октября в Геленджике в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора «Кинопрайма» и продюсера фестиваля Антона Малышева.

Уточняется, что финансировать проект будут непосредственно фонд и частные инвесторы. Организаторы не будут претендовать на государственные деньги.

Учрежденный Абрамовичем некоммерческий фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» появился в 2019 году. За четыре года он профинансировал проекты на 3,1 млрд рублей. Среди них — триллер «Текст», фильм-катастрофа «Чернобыль», а также «Петровы в гриппе», «Жены Чайковского», «Один маленький ночной секрет» и другие.

Как писали Юга.ру, в Министерстве культуры РФ в 2023 году не получали заявку на проведение сочинского «Кинотавра». Решение о дальнейшей судьбе фестиваля принимается до сих пор его продюсерами и организаторами.

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В Геленджике осенью впервые пройдет фестиваль актуального российского кино «Маяк»
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