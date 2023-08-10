Леди Баг, геймер-аферист и демоны. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 10 августа

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» рассказывает о подростках Маринетт Дюпен-Чен и Адриане Агресте, которые учатся в одной французской школе. Но ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Он — разрушение, она — созидание, но вместе они сила. При этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Действие драмы «Идеальная ложь» начинается на Корсике, куда на отдых отправляются Мадлен и её парень Антуан. В какой-то момент они ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Перепалка перерастает в трагедию, которую пара решает скрыть. Спустя несколько лет молодые люди попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна становится оружием в их личном противостоянии.

Драма «Семь лиц Джейн» рассказывает о девушке, которая отправляется в захватывающее путешествие. Её ждут новые встречи, отношения, возвращение к старым знакомым и любовникам, пересмотр собственных ценностей и приоритетов. Переживая это, героиня обнаруживает, что наконец-то слушает саму себя. Джейн переживает романтику, комедию, трагедию и кризисы в том виде, в каком их представляли восемь разных режиссеров фильма.

Главный герой драматического триллера «Импостер» — молодой успешный карьерист Сюнсукэ Кавамура. После мальчишника накануне собственной свадьбы он проваливается в канализационный люк. В надежде спастись парень использует социальные сети и выдает себя за девушку. Посты Сюнсукэ набирают огромную популярность, но пользователи почему-то не спешат помогать упавшему.

Драмеди «Развод по-геймерски» рассказывает о подростках Джордане и Патрике, которые переживают настоящую трагедию: у них сломалась их любимая PlayStation. И в глуши на юге Франции достать новую игровую приставку не так-то просто. Один из них бреется наголо и решает симулировать онкологическое заболевание, чтобы открыть онлайн-сбор средств якобы на лечение. Конечно же, деньги пойдут на покупку новой консоли. Постепенно детская шутка выходит за рамки простого розыгрыша.

Комедийная мелодрама «Аманда» — о 24-летней девушке, которая живет в своем особенном мире. Вернувшись в родительский дом в Италии после долгого пребывания в Париже, она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете и почти не снимает вязаную жилетку. В какой-то момент Аманда выбирает для себя миссию — убедить Ребекку, девушку, с которой она была близка еще ребенком, что они по-прежнему лучшие друзья.

Триллер «Фантом из прошлого» рассказывает о 18-летней Ирэн, которая десять лет назад стала свидетельницей убийства ее отца. Во время прогулки по лесу мужчину насмерть сбил автомобиль. До окончания срока давности преступления остается всего четыре месяца, когда она устраивается на новую работу и знакомится с владельцем компании Микеле.

Герои хоррора «Два, три, демон, приди!» — подростки. Чтобы развлечься, они решают устроить спиритический сеанс с якобы отрубленной рукой сатаниста. Общение с духом оборачивается для всех участников настоящим кошмаром.

Действие драматического боевика «Беглецы 2» происходит в 1971 году в период третьей индо-пакистанской войны. Тара Сингх возвращается в Пакистан, чтобы вернуть своего сына Чаранджита.

Обзор премьер, которые вышли в прокат на прошлой недели, можно посмотреть здесь.