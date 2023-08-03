Свадебная резня, корабль призраков, отдых в Куршевеле. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 3 августа

Хоррор «Свадебная резня» рассказывает о паре, которая долго готовилась к своему самому счастливому дню. Но иногда так бывает, что безумная любовь проходит. Порой это происходит накануне торжества по случаю заключения брака. Невеста передумала выходить замуж, о чем честно сообщила жениху по телефону. Разгневанный бывший, прихватив с собой друзей-наемников, отправляется в загородный дом, чтобы ее убить. Свадьба мечты превращается в жестокую бойню.

Главный герой комедии «10 дней без мамы в Куршевеле» Антуан решил, что раз его супруга достаточно зарабатывает, он может со спокойной душой уволиться с нелюбимой работы. Но радость длилась недолго, поскольку четверо непоседливых детей быстро вывели его из себя. Теперь Антуан мечтает лишь о том, как поскорее свалить в отпуск в Альпы. Когда билеты уже куплены, а чемоданы собраны, жену срочно вызывают на работу. Впереди у Антуана десять незабываемых дней в компании безумной семейки.

Действие боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» происходит в 2015 году. Опытный служитель закона, раскрывший немало дел, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Полицейскому противостоит дилер, который стремится во что бы то ни стало урвать огромный куш. Тут еще из Японии прибывает банда якудза, которая сама хочет захватить наркотрафик. Улицы Пусана погружаются в хаос.

Фантастический триллер «Космос. Смерть. Роботы» — это футуристический киноальманах, созданный шестью режиссерами. Фильм включает хронику о выживании в постапокалиптической пустоши, сюжет об ожесточенных сражениях в виртуальной реальности и историю про советский космический корабль, подающий сигнал бедствия.

Действие хоррора «Корабль призраков» происходит на трансатлантическом лайнере «Королева Мэри». На судне, превосходящем по размерам «Титаник», в прошлом произошло немало несчастных случаев и загадочных смертей. В центре сюжета оказываются супруги Эрин и Патрик с сыном Патриком, судьбы которых переплетаются с другой семьей, находившейся на лайнере в 1938 году, когда там произошло нечто ужасное.

Мультфильм «Домовята: Навстречу приключениям» рассказывает о трех друзьях, которые круглосуточно создают неприятности всем окружающим. Но однажды они остаются без дома, и теперь им предстоит путешествие в поисках нового места.

Главный герой фэнтези «Баба Яга спасает мир» — школьник Сенька, который чудесным образом попадает в сказочный древний лес. В заколдованном месте явно творится что-то неладное. В какой-то момент Баба Яга решает отправиться в современный город на поиск дивноцвета — мощного оружия волшебников.

Ранее Юга.ру делали обзор кинопремьер, которые вышли в прокат на прошлой неделе.