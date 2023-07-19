«Это крик отчаяния». Жители станицы Полтавской переживают из-за расширения площади мусорного полигона и просят помощи у Лукашенко

Жители Полтавской переживают, что мусорный полигон в станице увеличится на 2 млн тонн. Разобраться с проблемой свалки они решили попросить Александра Лукашенко

В станице Полтавской могут расширить мусорный полигон. Об этом жителям стало известно из новой территориальной схемы Краснодарского края. Как посчитали станичники, тело свалки увеличится на 2 млн 350 тыс. тонн.

В приказе об утверждении территориальной схемы сказано, что планируется реконструкция полигона — строительство двух новых карт площадью 14,38 га, мощностью 470 тыс. тонн в год. В документе написано, что работы запланированы на 2024 год. Также там хотят реконструировать мусоросортировочный комплекс. Объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.

Редакция Юга.ру запросила информацию о расширении полигона в Министерстве ТЭК и ЖКХ региона, материал будет обновлен.

Как рассказала Юга.ру председатель общественного совета по закрытию свалки Наталья Гаряева, жители станицы написали возражение на территориальную схему. По её словам, документ позволяет расти телу свалки еще ближе к странице. Также, по её словам, для строительства мусоросжигающего комплекса не отведена санитарно-защитная зона. В ответ на возражение сказали, что инвестор не отказывался от планов по расширению полигона и строительству завода.

«В ближайшие годы станица будет всё больше и больше приближаться к статусу зоны отчуждения! Обратного пути уже не будет — это факт! Пока мы одумаемся, будет уже поздно!», — написали в телеграм-канале «Полтавска против свалки».

Кроме того, жители Полтавской решили обратиться за помощью к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Они просят его лично рассказать о проблеме президенту РФ Владимиру Путину.