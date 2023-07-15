Морпорт Новороссийска выплатил 20 млн рублей за экологический ущерб Черному морю

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Новороссийский торговый порт по решению суда возместил вред природе в размере более 20 млн рублей.

Согласно материалам суда, на поверхности Черного моря произошло скопление мусора, так как морпорт не организовал должным образом мероприятия по охране окружающей среды. визуально площадь загрязнения составляла больше 1 тыс. кв. метров.

Взыскать деньги решила Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Экологический ущерб морю показали итоги проверки, которую провели в мае 2021 года.

Ранее Юга.ру писали, что Росприроднадзор подал в суд на администрацию Туапсе за свалку площадью 6 тыс. кв. метров.