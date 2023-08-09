Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Пылающий»

Это южнокорейская криминальная драма режиссера Ли Чхан-дона по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Лента удостоена приза ФИПРЕССИ на Каннском фестивале и номинировалась на главную награду конкурса «Золотую пальмовую ветвь».

Фильм рассказывает о начинающем писателе Чжон-су, любителе творчества Уильяма Фолкнера, который влюбляется в девушку Хэ-ми из своей деревни, случайно встретив её в большом городе. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за кошкой. Возвращается она из путешествия с Беном, молодым человеком, ведущим роскошный образ жизни. Однажды парочка приходит к Чжон-су, и новый знакомый рассказывает о своем тайном хобби.

Начало в 19:30. Показ пройдет в здании на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.