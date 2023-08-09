Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Пылающий»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Пылающий», реж. Ли Чхан-дон, 2018 год © Скриншот видео с YouTube-канала «что в кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Пылающий», реж. Ли Чхан-дон, 2018 год © Скриншот видео с YouTube-канала «что в кино»

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 10 августа посмотреть и обсудить азиатскую ленту «Пылающий»

Это южнокорейская криминальная драма режиссера Ли Чхан-дона по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Лента удостоена приза ФИПРЕССИ на Каннском фестивале и номинировалась на главную награду конкурса «Золотую пальмовую ветвь».

Фильм рассказывает о начинающем писателе Чжон-су, любителе творчества Уильяма Фолкнера, который влюбляется в девушку Хэ-ми из своей деревни, случайно встретив её в большом городе. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за кошкой. Возвращается она из путешествия с Беном, молодым человеком, ведущим роскошный образ жизни. Однажды парочка приходит к Чжон-су, и новый знакомый рассказывает о своем тайном хобби.

Начало в 19:30. Показ пройдет в здании на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.

Как писали Юга.ру, дистрибьюторская компания «Русский репортаж» объявила, что приобрела права на грядущий анимационный фильм студии Ghibli — картину «Как поживаете?» культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. Уточняется, что это аниме станет финальным в карьере 82-летнего режиссера и самым масштабным проектом в истории компании.

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