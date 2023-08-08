Предыстория. Жители улиц Водораздельная и Транспортная в Хостинском районе Сочи неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды, начавшиеся с мая.



4 августа городской «Водоканал» в очередной раз ответил жителям, что не причастен к причинам перебоев, и обвинил в них управляющую компанию. По мнению водоснабжающей организации, УК должна расширить пропускную способность сетей, заменив трубы, или передать инфраструктуру муниципалитету.



В тот же день районная прокуратура пообещала проверить «исполнение соответствующих обязанностей органом местного самоуправления, коммунальным предприятием и управляющей организацией». Подробнее можно узнать здесь.

7 августа управляющая компания «Весна» прокомментировала конфликт в ответ на запрос Юга.ру:

«МУП Сочи «Водоканал» обнаглел в край, обвиняя застройщика и нас в том, что мы не обслуживаем свои сети. Мы им уже в телеграм-канале написали, что это клевета. И ждем от них публичных извинений, а также приложили видео, 5 августа, подача воды — давление ноль. Сейчас воды снова нет, опять давление ноль», — заявили сотрудники УК «Весна».

Они прикрепили к письму видео, снятые, по утверждению УК, вечером 5 августа и днем 7 августа. На обеих записях видно два манометра, один из них показывал давление около 0 мегапаскалей (MPa), другой — чуть выше 0,2 MPa, то есть — около 0 и 2 атмосфер соответственно. При этом «Водоканал» заявлял о давлении в 4-5 атмосфер.