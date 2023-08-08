«Водоканал обнаглел в край». Управляющая компания заявила, что перебои с водой в Сочи вызваны слабым давлением и нехваткой ресурса
УК «Весна» показала манометры, чьи значения вдвое ниже заявленных сочинским «Водоканалом», и пригласила прокурорскую проверку
Предыстория. Жители улиц Водораздельная и Транспортная в Хостинском районе Сочи неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды, начавшиеся с мая.
4 августа городской «Водоканал» в очередной раз ответил жителям, что не причастен к причинам перебоев, и обвинил в них управляющую компанию. По мнению водоснабжающей организации, УК должна расширить пропускную способность сетей, заменив трубы, или передать инфраструктуру муниципалитету.
В тот же день районная прокуратура пообещала проверить «исполнение соответствующих обязанностей органом местного самоуправления, коммунальным предприятием и управляющей организацией». Подробнее можно узнать здесь.
7 августа управляющая компания «Весна» прокомментировала конфликт в ответ на запрос Юга.ру:
«МУП Сочи «Водоканал» обнаглел в край, обвиняя застройщика и нас в том, что мы не обслуживаем свои сети. Мы им уже в телеграм-канале написали, что это клевета. И ждем от них публичных извинений, а также приложили видео, 5 августа, подача воды — давление ноль. Сейчас воды снова нет, опять давление ноль», — заявили сотрудники УК «Весна».
Они прикрепили к письму видео, снятые, по утверждению УК, вечером 5 августа и днем 7 августа. На обеих записях видно два манометра, один из них показывал давление около 0 мегапаскалей (MPa), другой — чуть выше 0,2 MPa, то есть — около 0 и 2 атмосфер соответственно. При этом «Водоканал» заявлял о давлении в 4-5 атмосфер.
Ученые заявили об угрозе дефицита воды в Анапе:
«Наш комментарий только один — «Водоканал» вводит в заблуждение всех жителей! Ресурса у них не хватает в курортный сезон, а обвиняют нас! Мы каждый день с ними переписываемся в телеграм-канале. Наши сообщения удаляют и блокируют, единственное — люди успевают посмотреть и себе скачать. Мы во все чаты района отправляем каждый день видео, где видно, что к нам на входе в нашу трубу не поступает вода из центральных сетей.
Теперь мы ждем прокурорскую проверку, потому что администрация вместе с «Водоканалом» обвиняет нас, а также и департамент городского хозяйства», — заключили сотрудники УК «Весна».
Сегодня, 8 августа, жители Сочи вновь опубликовали жалобы на отсутствие воды. Они заявили, что перебои длятся два месяца, а «последнюю неделю, катастрофа, сутками без воды».
Как сообщали Юга.ру, в конце июля в Лазаревском районе Сочи 15 сел остались без воды из-за оползня.