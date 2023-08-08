«Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное программное обеспечение до 90%

В 2022 году «Ростелеком» до 90% увеличил инвестиции в отечественное ПО, 70% которого входит в реестр Минцифры РФ

Компания инвестирует средства как в готовые рыночные ИТ-продукты, так и разработку собственных решений в кибербезопасности, телекоммуникациях, облачных технологиях, виртуализации, биометрии, видеонаблюдении, управлении данными, искусственном интеллекте, цифровой медицине, государственных цифровых услугах и других.

«Ростелеком» последовательно переходит на решения отечественных вендоров. Исторически основа телекоммуникационного бизнеса компании — разработки отечественных BSS/OSS-решений (системы поддержки операций/системы поддержки бизнеса). Дополнительно к ним с 2018 по 2022 годы реализовали проекты тестирования и внедрения продуктов российских разработчиков по направлениям серверных и клиентских операционных систем, СУБД (системы управления базами данных), платформ виртуализации (VDC, VDI), офисных пакетов, средств резервного копирования.

«Цифровая трансформация «Ростелекома» нацелена на импортонезависимость и тотальное импортозамещение не только для себя, но и для всех ключевых отраслей экономики России. Компания разрабатывает технологии, которые помогают решать аналогичные задачи широкому спектру корпоративных и государственных заказчиков», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

В компании существует два приоритетных направления развития. Первое нацелено на импортозамещение и устойчивое развитие в части общесистемного и универсального ПО. Главная задача— последовательная работа с ИТ-сообществом и рынком для формирования устойчивого спроса на отечественные решения и поддержки развития вендоров. Второе направление охватывает критичные бизнес-процессы, создающие основу ценностного предложения клиентам. «Ростелеком» постепенно наращивает собственную экспертизу и переходит от использования готовых (коробочных) программных решений к собственной разработке.

Сегодня более 200 ИТ-продуктов «Ростелекома» входят в реестр российского ПО, который ведет Минцифры РФ. Они используются как внутри компании, так и для работы с внешними клиентами. Подробную информацию о продуктах можно посмотреть по ссылке.

«Мы реализуем множество проектов разработкии внедрения ПО, благодаря чему «Ростелеком» приобретает значительный опыт и экспертизу в этой области. Например, в ближайшее время мы выпустим собственную платформу управления проектами «Яга», способную полностью заменить ушедшие с российского рынка Jira и Confluence. Фактически решение является ядром нашей модульной платформы реализации полного жизненного цикла безопасной разработки. Мы также продолжим инвестировать в отечественное ПО для развития российского рынка ИТ», — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

Реализовывают программы импортозамещения в «Ростелекоме» собственные центры компетенций, например, по российским СУБД, разработке под российские аппаратные платформы и другим важным направлениям.

Как писали Юга.ру, в России запустили витрину отечественных ИТ-продуктов.