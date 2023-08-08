В Краснодаре пройдет выставка «Эхо войны»

Будут представлены около 50 работ, созданные художником за последние годы. В экспозицию вошли натюрморты, портреты, пейзажи и жанровые работы.

«Особую роль в творчестве художника играет тема Великой Отечественной войны. Именно в эти нелёгкие времена прошло детство автора. В своих работах, посвящённых войне, Борис Исидорович делает акцент не на батальных сценах, а на бытовых камерных сюжетах», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет доступна до 27 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 8 августа откроется экспозиция «Визуалис. Новая эстетика фотографии». На ней три молодых автора представят свой взгляд на городское пространство.