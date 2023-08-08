В Краснодаре пройдет выставка «Эхо войны»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 11 августа откроется персональная экспозиция Бориса Тарелкина «Эхо войны»

Будут представлены около 50 работ, созданные художником за последние годы. В экспозицию вошли натюрморты, портреты, пейзажи и жанровые работы.

«Особую роль в творчестве художника играет тема Великой Отечественной войны. Именно в эти нелёгкие времена прошло детство автора. В своих работах, посвящённых войне, Борис Исидорович делает акцент не на батальных сценах, а на бытовых камерных сюжетах», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет доступна до 27 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 8 августа откроется экспозиция «Визуалис. Новая эстетика фотографии». На ней три молодых автора представят свой взгляд на городское пространство.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

«Я спешил на карнавал, ничего о нём не знал». В Геленджике на День города не будет массовых мероприятий
«Рейдерский захват». В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук
В Краснодаре в сотне многоэтажек передумали отключать горячую воду 8 августа
В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается экстремальная жара
В Анапе фанаты атаковали Ольгу Бузову после ее концерта
В Краснодарском крае жители поселка перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством и водой. Глава района пообещал разобраться

Лента новостей

Реклама на сайте