В Краснодаре пройдет выставка «Визуалис. Новая эстетика фотографии»
В Краснодарском краевом выставочном зале 8 августа откроется экспозиция «Визуалис. Новая эстетика фотографии»
На ней три молодых автора представят свой взгляд на городское пространство. Андрей Абрамов из Москвы в своих снимках не использует постановку или обработку кадров. Он работает с тем нагромождением из линий и геометрических объектов, которые присутствуют вокруг.
Екатерина Данильян, культуролог и журналист из Краснодара, представит кадры с улиц Бейрута, Стамбула и Марракеша, дав возможность взглянуть на привычный мир в неожиданном ракурсе. Другой краснодарский фотограф Алексей Бородин покажет зарисовки юга России, снятые на пленочную камеру.
Куратор выставки Дмитрий Сеник считает, что каждый из авторов обладает собственным визуальным языком и индивидуален в творческом подходе. Однако работы, собранные вместе, перекликаются и дополняют друг друга, создавая новую эстетику фотографии.
Выставка будет работать до 16 августа по адресу улица Рашпилевская, 32.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась фондовая выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград». Она посвящена 320-летию северной столицы. В экспозицию вошли более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.