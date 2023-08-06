В Краснодаре пройдет выставка «Визуалис. Новая эстетика фотографии»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 8 августа откроется экспозиция «Визуалис. Новая эстетика фотографии»

На ней три молодых автора представят свой взгляд на городское пространство. Андрей Абрамов из Москвы в своих снимках не использует постановку или обработку кадров. Он работает с тем нагромождением из линий и геометрических объектов, которые присутствуют вокруг.

Екатерина Данильян, культуролог и журналист из Краснодара, представит кадры с улиц Бейрута, Стамбула и Марракеша, дав возможность взглянуть на привычный мир в неожиданном ракурсе. Другой краснодарский фотограф Алексей Бородин покажет зарисовки юга России, снятые на пленочную камеру.

Куратор выставки Дмитрий Сеник считает, что каждый из авторов обладает собственным визуальным языком и индивидуален в творческом подходе. Однако работы, собранные вместе, перекликаются и дополняют друг друга, создавая новую эстетику фотографии.

Выставка будет работать до 16 августа по адресу улица Рашпилевская, 32.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского выставочного зала
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась фондовая выставка «Петербургъ–Петроград-Ленинград». Она посвящена 320-летию северной столицы. В экспозицию вошли более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

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