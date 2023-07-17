Мэрия Краснодара добавит две тысячи платных парковочных мест к 2025 году
Сегодня в Краснодаре работает 239 платных парковок на девять тысяч мест
В Краснодаре к 2025 году планируют увеличить число парковочных мест на две тысячи. Об этом сообщает мэрия города.
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«Кроме того, что мы расширяем систему муниципальных парковок, мы хотим сделать её и более доступной. В этом году планируем разработать возможность оплаты парковки при помощи банковских приложений. А для людей с нарушением слуха создать чат-бот, чтобы у них была возможность задать там вопрос и получить ответ», — рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.
По данным администрации, до конца марта 2025 года в городе также обновят 19 закрытых парковок по улицам:
- Постовой;
- Красных Партизан;
- 40-летия Победы;
- Юннатов;
- Северной;
- Пушкина;
- Рашпилевской;
- Ставропольской;
- Атарбекова;
- Тургенева;
- Путевой;
- на площади у вокзала «Краснодар 1».
Напомним, что оплатить парковку можно через паркомат, личный кабинет на сайте или с помощью приложения «Парковки Краснодара», а за наличку — приобрести месячный или годовой абонемент.
Как сообщали ранее Юга.ру, в 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки.