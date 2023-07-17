Мэрия Краснодара добавит две тысячи платных парковочных мест к 2025 году

Краснодарский край

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  • Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сегодня в Краснодаре работает 239 платных парковок на девять тысяч мест

В Краснодаре к 2025 году планируют увеличить число парковочных мест на две тысячи. Об этом сообщает мэрия города. 

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«Кроме того, что мы расширяем систему муниципальных парковок, мы хотим сделать её и более доступной. В этом году планируем разработать возможность оплаты парковки при помощи банковских приложений. А для людей с нарушением слуха создать чат-бот, чтобы у них была возможность задать там вопрос и получить ответ», — рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

По данным администрации, до конца марта 2025 года в городе также обновят 19 закрытых парковок по улицам:

  • Постовой;
  • Красных Партизан;
  • 40-летия Победы;
  • Юннатов;
  • Северной;
  • Пушкина;
  • Рашпилевской;
  • Ставропольской;
  • Атарбекова;
  • Тургенева;
  • Путевой;
  • на площади у вокзала «Краснодар 1».

Напомним, что оплатить парковку можно через паркомат, личный кабинет на сайте или с помощью приложения «Парковки Краснодара», а за наличку — приобрести месячный или годовой абонемент.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки.

Автомобили Благоустройство Краснодар парковки

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