Мэрия Краснодара добавит две тысячи платных парковочных мест к 2025 году

Сегодня в Краснодаре работает 239 платных парковок на девять тысяч мест

В Краснодаре к 2025 году планируют увеличить число парковочных мест на две тысячи. Об этом сообщает мэрия города.

«Кроме того, что мы расширяем систему муниципальных парковок, мы хотим сделать её и более доступной. В этом году планируем разработать возможность оплаты парковки при помощи банковских приложений. А для людей с нарушением слуха создать чат-бот, чтобы у них была возможность задать там вопрос и получить ответ», — рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.



По данным администрации, до конца марта 2025 года в городе также обновят 19 закрытых парковок по улицам:

Постовой;

Красных Партизан;

40-летия Победы;

Юннатов;

Северной;

Пушкина;

Рашпилевской;

Ставропольской;

Атарбекова;

Тургенева;

Путевой;

на площади у вокзала «Краснодар 1».

Напомним, что оплатить парковку можно через паркомат, личный кабинет на сайте или с помощью приложения «Парковки Краснодара», а за наличку — приобрести месячный или годовой абонемент.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки.