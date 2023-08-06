В парках Краснодара из-за жары не работают аттракционы
Из-за высокой температуры воздуха в Краснодаре ввели ограничения по эксплуатации аттракционов в парках
Их работа в целях обеспечения безопасности приостановлена 6 августа с 14:00 до 17:00. Об этом сообщили в telegram-канале «Краснодарские парки».
Ограничение в работе распространяется на «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковскую рощу», парк 30-летия Победы, «Рождественский» и «Старая Кубань».
Как писали Юга.ру, Краснодарский край 6 августа окажется в эпицентре зноя. Синоптики прогнозируют 41 °С.
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