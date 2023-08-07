Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С

В начале недели ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер 5-10 м/с, днем на Черноморском побережье местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, в предгорных районах местами 16-21 °С, днем 33-38 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара до 40 °С. В горах ночью 15-20 °С, днем 25-30 °С. На Черноморском побережье ночью 22-27 °С, днем 31-36 °С.

Температура морской воды в Ейске 28 °С, в Сочи 27 °С, в Туапсе, Геленджике, Темрюке, Приморско-Ахтарске и Новороссийске 26 °С, в Анапе 25 °С.