Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 7-8 августа

В начале недели ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер 5-10 м/с, днем на Черноморском побережье местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, в предгорных районах местами 16-21 °С, днем 33-38 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара до 40 °С. В горах ночью 15-20 °С, днем 25-30 °С. На Черноморском побережье ночью 22-27 °С, днем 31-36 °С.

Температура морской воды в Ейске 28 °С, в Сочи 27 °С, в Туапсе, Геленджике, Темрюке, Приморско-Ахтарске и Новороссийске 26 °С, в Анапе 25 °С.

Погода

Новости

Мизулина обвинила краснодарских стримеров в дискредитации ВС РФ
На трассе в Горячем Ключе образовалась пробка длиной 6 км. Перед Крымским мостом проезда ожидают около часа. Обстановка на дорогах Краснодарского края
Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С
Температура морской воды в Краснодарском крае достигла 28 °C
Летевший в санаторий Минвод пассажир задохнулся на борту самолёта
На улице Садовой в Краснодаре ограничат движение транспорта

Лента новостей

От 5 до 5000 рублей
4 августа, 16:25
От 5 до 5000 рублей
Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?
Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С
Сегодня, 07:51
Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С
В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре
5 августа, 16:16
В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре

Реклама на сайте