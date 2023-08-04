Жара +40 °С, водоросли и самые чистые пляжи. Показываем, что происходит на Черноморском побережье перед выходными
На курортах Краснодарского края 4 августа чистое море
В Анапе 4 августа сильная жара +37 °С. В соцсетях появилось видео, где на берег в Джемете вынесло много водорослей.
В Анапе Чёрное море превращается в зелёное: цветение за сутки разрастается вдвое:
Но есть и читсые пляжи в районе Анапы, например, «Фея-3» и «Лагуна» в Джемете, «Тартуга» в Витязево. Вода в Черном море прозрачная, медуз нет.
В Геленджике 4 августа также чистая вода. Температура воздуха +33 °С, а воды в море +23 °С.
В Сочи на пляже заметили дельфина. Он подлывает близко к берегу и общается с отдыхающими.
Судя по публикациям в сети, на Азовском побережье в Тамани вода в море прозрачная.
Напомним, что сегодня на рассмотрение Госдумы вносится законопроект о сокращении рабочего дня во время жары. Об этом сообщает издание «RT».
Краснодарцы жалуются на жару в общественном транспорте:
«В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — указано в тексте законопроекта.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 4 августа на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км.
Как сообщали Юга.ру, к концу недели синоптики обещают в Краснодарском крае жару до 40 °С.