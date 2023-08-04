Жара +40 °С, водоросли и самые чистые пляжи. Показываем, что происходит на Черноморском побережье перед выходными

На курортах Краснодарского края 4 августа чистое море

В Анапе 4 августа сильная жара +37 °С. В соцсетях появилось видео, где на берег в Джемете вынесло много водорослей.

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Но есть и читсые пляжи в районе Анапы, например, «Фея-3» и «Лагуна» в Джемете, «Тартуга» в Витязево. Вода в Черном море прозрачная, медуз нет.

В Геленджике 4 августа также чистая вода. Температура воздуха +33 °С, а воды в море +23 °С.

В Сочи на пляже заметили дельфина. Он подлывает близко к берегу и общается с отдыхающими.

Судя по публикациям в сети, на Азовском побережье в Тамани вода в море прозрачная.

Напомним, что сегодня на рассмотрение Госдумы вносится законопроект о сокращении рабочего дня во время жары. Об этом сообщает издание «RT».

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