Жара +40 °С, водоросли и самые чистые пляжи. Показываем, что происходит на Черноморском побережье перед выходными

Краснодарский край

Распечатать

  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курортах Краснодарского края 4 августа чистое море

В Анапе 4 августа сильная жара +37 °С. В соцсетях появилось видео, где на берег в Джемете вынесло много водорослей.

В Анапе Чёрное море превращается в зелёное: цветение за сутки разрастается вдвое:

Но есть и читсые пляжи в районе Анапы, например, «Фея-3» и «Лагуна» в Джемете, «Тартуга» в Витязево. Вода в Черном море прозрачная, медуз нет.

В Геленджике 4 августа также чистая вода. Температура воздуха +33 °С, а воды в море +23 °С.

В Сочи на пляже заметили дельфина. Он подлывает близко к берегу и общается с отдыхающими. 

Судя по публикациям в сети, на Азовском побережье в Тамани вода в море прозрачная. 

Напомним, что сегодня на рассмотрение Госдумы вносится законопроект о сокращении рабочего дня во время жары. Об этом сообщает издание «RT».

Краснодарцы жалуются на жару в общественном транспорте:

«В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — указано в тексте законопроекта.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 4 августа на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км.

Как сообщали Юга.ру, к концу недели синоптики обещают в Краснодарском крае жару до 40 °С.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Погода Сочи Черное море

Новости

Жара +40 °С, водоросли и самые чистые пляжи. Показываем, что происходит на Черноморском побережье перед выходными
Более половины краснодарцев начинают работать раньше 18 лет — аналитики
В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультфильмы и спортивную драму
В Краснодаре до конца года планируют достроить 11 школ
В селе Апшеронского района ввели режим ЧС из-за последствий града. От непогоды пострадали дома и автомобили
В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы утром в пятницу достигают 9 км

Лента новостей

Реклама на сайте